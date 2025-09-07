Desde hace casi cuatro décadas, hay unos días al año en los que el ecosistema digital se traslada a Santander, en el marco de la ... Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). La patronal de la industria digital y de las tecnologías de la información, comunicación y electrónica en España, Ametic, celebra su Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones en el Palacio de la Magdalena, que este año tuvo lugar esta semana (del lunes al miércoles). Fue con su edición número 39, que según apunta el presidente de la entidad, Francisco Hortigüela, fue un foro en el que «más que nunca quedó demostrado que somos un sector elemental que cada día cobra más importancia».

–En octubre cumplirá un año de mandato como presidente de Ametic, ¿cómo valora su inicio?

–Ha sido muy bonito, pero muy intenso también. La verdad es que cada día es un nuevo reto porque la tecnología digital está transformando todo y la situación geopolítica está haciendo que todavía tenga un papel más estratégico. En este último encuentro en Santander también hemos estado con las fuerzas armadas hablando de la importancia que tiene la digitalización en la defensa.

–El foro de Ametic lleva una larga trayectoria, ¿pero nota que cada vez tiene más notoriedad?

–Totalmente. Cada año va aumentando porque cada año aumenta el número de tecnologías. Llevamos mucho hablando de la tecnología cuántica, pero cada año tiene más peso; y lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, que cada vez tiene más aplicaciones. Este año estábamos hablando también de Agente IA, pero cada año vemos más aplicaciones de inteligencia artificial y lo mismo ocurre con otros campos como la ciberseguridad, que está viviendo una explosión.

–¿Cuál es la conclusión principal que trae de esta edición?

–La principal conclusión es que la digitalización es estratégica, y cada vez lo es más. También creo que ha quedado patente que la colaboración entre empresas de todos los tamaños y también con el sector público es más necesaria que nunca. Igual que hay una estrategia económica, una de defensa, una social... la estrategia digital es un eje vertebral, vertical y transversal a todos los ejes. Si vemos que otras regiones están creciendo en competitividad es porque vieron muchos años antes que la digitalización es estratégica. España lo decidió también hace años, pero tiene que redoblar el esfuerzo.

–Su sector emplea en España a 700.000 personas actualmente y factura 130.000 millones de euros. ¿Cómo tendrían que estar esas cifras dentro de diez años?

–Seguimos creciendo a un ritmo de 5,6% anual este último año. No obstante, el tema no es el crecimiento del sector, sino cómo va a impulsar el resto de sectores: en construcción, salud, turismo, movilidad... Los coches eléctricos al final es todo digitalización y todo lo que rodea a ese motor eléctrico es tecnología que va a hacer crecer el sector. Por eso estos días no sólo hemos hablado de desarrollar la tecnología, sino de lo importante que es su adopción en todos los sectores.

–Usted también habla de que España debe decidir qué papel debe adoptar en el orden mundial, ¿cuál es el que debería adoptar?

–España es un país líder, lo hemos sido históricamente siempre y tenemos que seguir siéndolo. Además juega a nuestro favor que nuestro idioma es de los más hablados del mundo, que tenemos una muy buena relación con Europa, con Iberoamérica y tenemos que saber aprovecharlo.

–¿Entendió la decisión del Gobierno de España de no seguir el ritmo del resto de países de la OTAN en cuanto a aumentar el gasto en defensa?

–Yo creo que el Gobierno de España sí está apostando por la digitalización de la defensa, por la apuesta en ciberseguridad. En el foro de esta semana tuvimos una mesa con los tres responsables de tecnología de los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas y explicaron los avances que está habiendo en este sentido con un proyecto muy importante.

–La manera que está teniendo EE UU de soltar la mano a Europa, ¿es una oportunidad o un problema?

–Diría que es un aliciente. Hasta ahora teníamos muchos aspectos cubiertos por Estados Unidos y ahora tenemos que propiciar una autonomía estratégica. Esto lo que va a hacer es acelerar todas las inversiones que Europa tiene que hacer y actuar mejor y más rápido.

–Y Cantabria, ¿está sabiendo jugar sus cartas?

–Yo creo que el trabajo que están haciendo las comunidades autónomas, incluyendo Cantabria, es espectacular. Todas, absolutamente todas, se han dado cuenta de la importancia que tiene la digitalización y el papel que juega. En Cantabria en concreto han llegado ya los cables submarinos y se está trabajando en el desarrollo de datos y de una agenda digital, lo cual es muy potente. El Gobierno de España no es el único que tiene la responsabilidad, sino que las comunidades autónomas tienen delegadas mucha responsabilidad en estrategia e implementación y Cantabria va en la buena dirección.

–Un megaproyecto como el centro de datos Altamira que está planteado instalarse en Cantabria, ¿qué impacto puede tener para la región?

–Como la digitalización va a ser una realidad sí o sí, tener el centro de datos cerca, primero, genera empleo directo de la gente que va a estar trabajando en la construcción, en el mantenimiento y en el funcionamiento. Pero luego lo que va a generar es facilidades para todas las empresas, tanto grandes como medianas y pequeñas, que están en la zona. De esta forma, que tengas acceso, menos latencia, más facilidad y mejores costes lo que va a facilitar es la digitalización de todo el ecosistema.

–Entiendo que el próximo año, como es tradición, volverán a traer su foro anual a Santander.

–Eso es, de hecho el año que viene tenemos el 40 aniversario y deberemos pensar conjuntamente la mejor manera para que sea una celebración que queremos que tenga lugar en Santander como siempre.