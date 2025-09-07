El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Francisco Hortigüela, esta semana, en la península de La Magdalena. Daniel Pedriza

Francisco Hortigüela

Presidente de Ametic
«Todas las regiones han entendido la importancia de digitalizar, incluida Cantabria»

La patronal de la industria digital realizó este fin de semana su 39 encuentro en el marco de la UIMP con los principales representantes del sector

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:39

Desde hace casi cuatro décadas, hay unos días al año en los que el ecosistema digital se traslada a Santander, en el marco de la ... Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). La patronal de la industria digital y de las tecnologías de la información, comunicación y electrónica en España, Ametic, celebra su Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones en el Palacio de la Magdalena, que este año tuvo lugar esta semana (del lunes al miércoles). Fue con su edición número 39, que según apunta el presidente de la entidad, Francisco Hortigüela, fue un foro en el que «más que nunca quedó demostrado que somos un sector elemental que cada día cobra más importancia».

