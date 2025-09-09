El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios trabajan en las instalaciones de Reinosa Forgings & Castings. Luis Palomeque

Reinosa Forgings & Castings destinará dos millones a descarbonizar sus hornos de calentamiento de forja

Las inversiones para los dos próximos años superan los cinco millones con otro gran proyecto de eficiencia en la calefacción de las naves

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:09

Reinosa Forgings & Castings está inmerso en un plan de transición ecológica que inició en 2021 y que tendrá vigencia hasta 2050. Una extensa hoja de ... ruta que entre sus acciones más inminentes para descarbonizar su actividad tiene dos grandes proyectos estrella por un valor que supera los cinco millones de euros. Se trata, por un lado, de readaptar tres de las calderas para que en lugar de fuel funcionen mediante gas o, llegado el caso, hidrógeno verde; y, por otro lado, una segunda actuación que consiste en optimizar la calefacción de las naves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  3. 3

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  4. 4

    La lluvia no frena a las 8.500 voces que reclaman en Santander la adecuación salarial de los docentes
  5. 5

    El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles
  6. 6 4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029
  7. 7

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  8. 8

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  9. 9

    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
  10. 10

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Reinosa Forgings & Castings destinará dos millones a descarbonizar sus hornos de calentamiento de forja

Reinosa Forgings &amp; Castings destinará dos millones a descarbonizar sus hornos de calentamiento de forja