El futuro portuario y de la logística nacional comparte foco esta semana en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Francisco ... Aranda, (Xerez de la Frontera, 1970) acudió ayer a Santander como presidente de la patronal UNO Logística para disertar sobre el estado del sector y su transformación a raíz de la pandemia.

-¿Cuál es el estado actual del ámbito logístico y del transporte en España?

-Estamos en plena ebullición y en plena transformación, porque el sector logístico que se iba a convertir, cuando se produjo la pandemia, poco a poco en un sector tecnológico, ha tenido que hacerlo en muy poco tiempo y en este momento de hecho ya es un sector tecnológico. Lo que hacemos ahora es gestionar datos, datos que se convierten en conocimiento y con ese conocimiento se construye una cadena de suministro. Todo ello además teniendo en cuenta que lo normal es que se produzcan acontecimientos inesperados de forma permanente como en los últimos años, por lo que hay que saber reaccionar y mantener esa cadena de suministro. Ahora es necesario aplicar mucha inteligencia. No solamente artificial, sino también humana. Tenemos que estar enormemente orgullosos de que es un sector que ha pasado de ser una 'commodity' a una ventaja competitiva porque ya no es sólo que esté garantizada la llegada de productos al consumidor final, ahora ya hay que gestionar todo el proceso. Estamos en lo que yo llamo una permacrisis, situaciones de crisis permanentes que además son muy rápidas y que se superponen unas con otras. En muy poco tiempo hemos tenido que cambiar la forma de trabajar, los procesos y las necesidades. Ahora ya no necesitamos mano de obra, necesitamos cerebro de obra.

-¿Esa adaptabilidad es la clave de la competitividad que muestra el sector hoy en día?

-Como he dicho, nos hemos convertido en un sector tecnológico que ha sabido además hacer frente a incrementos de demanda brutales. Por ejemplo, en relación al comercio electrónico, en 2019 gestionamos 538 millones de envíos en toda España. Cinco años después, en 2024, gestionamos 1.303 millones. Todo ello con una aportación social muy importante: según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) somos el tercer sector que más empleo ha generado en los últimos 12 meses después del comercio y de la construcción. Hay que tener en cuenta que somos el único país de Europa donde ha crecido la demanda de suelo logístico el año pasado. En mi opinión, esto se debe a que relocalizar industrias es complicado, lento, costoso y lleva mucho más tiempo. Sin embargo, se está produciendo una relocalización logística. Se están llevando los hubs logísticos a zonas más seguras donde haya una conexión mucho más fácil con el consumidor final y mucho más rápida.

-Entiendo que también hay barreras y desafíos.

-Nos gustaría que el Gobierno central apoyara este movimiento que se está produciendo con incentivos importantes y una fiscalidad amable para esas inversiones logísticas, que haya mucha más facilidad a la hora de facilitar suelo. En España tenemos demasiada burocracia y tardamos muchos años en las tramitaciones. Eso no tiene sentido, dado que el inversor no espera: si no apuesta por este país se marcha a otro. En paralelo, necesitamos un marco laboral mucho más flexible y que los impuestos a la contratación no sean tan elevados como los que tenemos en este momento. Las cotizaciones son elevadísimas.

-¿Cómo ve la situación actual con los aranceles mundiales?

-Estamos acostumbrados a que haya tensiones en las cadenas de suministro, pero lógicamente en Estados Unidos tenemos un gobierno que toma decisiones que nadie se espera de forma muy rápida. A nuestro juicio, una política de aranceles sólo genera pobreza. Lo que hay que hacer es abrirnos a otros mercados. España tiene que tener un plan comercial con otros países que puedan de alguna forma complementar a Estados Unidos desde este momento, independientemente de lo que pase finalmente con la política de Donald Trump. En ese sentido Latinoamérica me parece un mercado clave.

-¿Cómo ve Cantabria como polo logístico?

-Cantabria puede ser un polo logístico muy importante. Primero, por la posición en la que está: la conexión que tiene con las Islas Británicas es importante pero también con la costa de Francia. Es una zona importante para la UE. ¿Por qué? Porque es un nodo que conecta el norte y el este de dos corredores importantes, como es el Atlántico y el Cantábrico Mediterráneo, que forman parte de esa gran red transeuropea. Hay que seguir insistiendo, como está haciendo el Puerto de Santander, en inversiones tangibles, pero también hay que invertir en intangibles, en todo lo que es digitalización, automatización, inteligencia... Este tipo de herramientas aportan competitividad.