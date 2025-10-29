El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, durante una rueda de prensa. Reuters

La Reserva Federal baja los tipos de interés en EEUU un cuarto de punto por la ralentización económica

Se trata del segundo descenso del año, en un clima de incertidumbre sin datos macroeconómicosdebido al cierre de gobierno

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:21

La Federal Reserve de EEUU llevó a cabo este miércoles un esperado recorte de un cuarto de punto porcentual sobre los tipos de interés de ... referencia, en lo que constituye una jugada tan preventiva como condicionada por la falta de certidumbre. Con ello, los tipos de interés en la primera potencia pasarían al 3.75%-4%, la primera vez desde noviembre de 2022 que bajan por debajo del 4%.

