El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los trenes Avlo de Renfe. EFE

La retirada de los Avlo entre Madrid y Barcelona por los fallos en los trenes dispara los precios un 40%

Los datos de Trainline revelan que la suspensión temporal de la opción 'low cost' de Renfe ha incrementado el coste de viajar en el eje más demandado de la red ferroviaria

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:04

Hace un mes que Renfe decidió dejar de operar con su servicio 'low cost' Avlo de Madrid a Barcelona por la cantidad de problemas ... que estaban dando los trenes con los que operaban (los Talgo Avril de la serie 106). Las 30 unidades compradas a Talgo en 2016 -pero entregadas con más de dos años de retraso en 2024- acumularon tantas averías en verano que la operadora pública se vio obligada a suspender este servicio y a operar solo con los AVE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  3. 3

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  4. 4

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  5. 5

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  6. 6

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  7. 7

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  8. 8

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  9. 9

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  10. 10

    La Policía Local de Torrelavega recibe la Medalla de Oro de la ciudad con el plante de los agentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La retirada de los Avlo entre Madrid y Barcelona por los fallos en los trenes dispara los precios un 40%

La retirada de los Avlo entre Madrid y Barcelona por los fallos en los trenes dispara los precios un 40%