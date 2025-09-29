El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recinto de Sniace, todavía pendiente de cerrar todos los trámites de la liquidación para poder abordar proyectos futuros. Alberto Aja

RIC reduce un 75% la capacidad de su fábrica de hidrógeno en Sniace y agrega más negocios al plan

La compañía solicita al Gobierno de Cantabria que el proyecto sea declarado estratégico y beneficiarse de la nueva Ley de Simplificación

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Dentro de las incertidumbres que rodean el futuro de los terrenos industriales de Sniace, tanto por los retrasos en el desmantelamiento final de la ... antigua cotizada con complejo fabril en Torrelavega como por los cambios en el sector secundario europeo en los últimos tiempos, RIC Energy trata de avanzar con su proyecto para el corazón del Besaya vinculado a la producción de hidrógeno. Eso sí, en línea con la nebulosa que atraviesa este sector, especialmente por las barreras tecnológicas y financieras actuales para el desarrollo de dicho vector energético, el promotor de proyectos renovables ha puesto negro sobre blanco su intención, anunciada a El Diario, de redefinir su plan para Cantabria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  2. 2

    La última ola de José de Diego
  3. 3

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  4. 4

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  5. 5

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  6. 6

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  7. 7

    El parque empresarial de Laredo, el último proyecto que enfrenta a políticos y vecinos
  8. 8

    La consultora TPF y un promotor de EE UU impulsan un centro logístico en Orejo por más de 20 millones
  9. 9

    Los bajos del Rhin acumulan quince multas y denuncias en la última década
  10. 10

    Los Amigos de Parayas y su largo idilio aéreo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes RIC reduce un 75% la capacidad de su fábrica de hidrógeno en Sniace y agrega más negocios al plan

RIC reduce un 75% la capacidad de su fábrica de hidrógeno en Sniace y agrega más negocios al plan