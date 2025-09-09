Roll Trailer Business Solutions amplía su espacio en el Puerto de Santander La empresa está acometiendo una obra para agrandar 4.000 metros cuadrados la nave que tiene dentro del espacio portuario

H. R. Santander Martes, 9 de septiembre 2025, 17:26

La sociedad Roll Trailer Business Solutions va a finalizar próximamente las obras de ampliación de 4.000 metros cuadrados de la nave que tiene en su concesión dentro del Puerto de Santander. El proyecto supone una inversión de 641.642 euros y es acometido por la empresa debido a que tiene una previsión de crecimiento de su actividad considerable. Concretamente, estima que el tráfico de fibroyeso se incrementará hasta alcanzar las 70.000 toneladas anuales.

La compañía cuenta en la actualidad con una zona en el espacio portuario de 35.600 metros cuadrados. A dicha superficie se sumaron 10.161 metros cuadrados hace unos meses después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria (APS) aprobase una modificación sustancial para extender la concesión y responder a las necesidades de la empresa.

Roll Trailer Business Solutions está dedicada a la consolidación y desconsolidación de mafis -un tipo de remolques- y contenedores transportados por vía marítima y estima un tráfico de 110.000 toneladas para este año con una previsión de crecimiento de hasta 270.000 toneladas en 2029 y un importe neto de la cifra de negocio para ese año superior en un 154% al previsto para 2025, según informa la APS en nota de prensa.

El presidente del Puerto, César Díaz, ha destacado que la administración portuaria «trata de impulsar, con sus decisiones, la competitividad de la dársena santanderina, brindando a las empresas y operadores la oportunidad de aumentar su volumen de negocio y de optimizar al máximo su trabajo».

Así, ha defendido que la inversión público-privada prevista en su plan de inversiones para el periodo 2025-2029 tiene como objetivo «aumentar la capacidad y la eficacia de nuestras infraestructuras y seguir fortaleciendo al puerto de Santander como motor de actividad económica y generador de empleo en la región».