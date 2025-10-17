Santander acogerá un encuentro con un centenar de líderes especializados en valorizar el CO₂ La jornada 'CCU Connect' se celebrará el próximo 21 de octubre y abordará las posibilidades que presenta el resto de la descarbonización para la industria cántabra

H. R. Santander Viernes, 17 de octubre 2025, 13:06 Comenta Compartir

La descarbonización del sector industrial es uno de los objetivos prioritarios que ha fijado la Unión Europea. Un reto de dimensiones épicas que establece en su hoja de ruja una reducción mínima del 55% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y la neutralidad climática en 2050. Ante la complejidad tecnológica que supone, hay que abordar soluciones y eso es precisamente lo que propone el próximo 21 de octubre con el encuentro 'CCU Connect' organizado por el el Centro Tecnológico CTC y financiado por Sodercan que reunirá en Santander a más de un centenar de líderes industriales y tecnológicos especializados en capturar CO₂ y convertirlo en productos de alto valor añadido.

Electrificar todos los procesos en sectores como el siderúrgico, el cementero o el químico, una apuesta decidida por las tecnologías de captura y valorización de CO2 (CCU por sus siglas en inglés) podría contribuir a que la comunidad acelerase su avance hacia la erradicación de emisiones, tal y como se abordará en el encuentro de la próxima semana. La jornada pondrá de manifiesto el potencial que tiene Cantabria para posicionarse como región de referencia en el despliegue de proyectos reales de CCU que aceleren la descarbonización del tejido productivo. El Gran Casino del Sardinero acogerá este encuentro que cuenta con el patrocinio de Atlanthy, Grupo Cementos Portland Valderrivas, Regenera, RIC Energy, Track Técnicas Reunidas y VBE6D.

Un panel de 26 expertos procedentes de todo el país y más de 150 asistentes analizarán el estado actual de estas soluciones, su grado de madurez, la regulación y normativa para su aplicación y sus posibilidades para la industria de Cantabria. Su implementación no solo reduciría la huella de carbono regional, sino que también impulsaría la innovación, la creación de empleo verde y reforzará la competitividad de las empresas cántabras en el marco de la transición energética europea.

En ese sentido, según el último informe elaborado por la Fundación Empresa y Clima en 2023, Cantabria ha logrado reducir notablemente sus emisiones de CO₂. No obstante, por la tipología de su tejido industrial, aún acumula 1,8 millones de toneladas de emisiones verificadas anules, lo que supone el 2,1% del total del país. Un porcentaje modesto en el conjunto nacional, pero relevante para su tamaño y su grado de industrialización.

Con el objetivo de acelerar esta reducción, Cantabria dispone de un ecosistema empresarial y tecnológico idóneo para el despliegue de hubs capaces de transformar CO₂ en productos de alto valor. Características como la captura en origen, la conversión de proximidad y una demanda local estable, gracias a sectores como el portuario, el químico, las cementeras o la logística, aceleran la rentabilidad económica de los proyectos y facilitan la inversión tractora.

Consciente de esta oportunidad, la región ha logrado avances notables en tecnologías de CCU en los últimos años. Entre otras iniciativas, el Centro Tecnológico CTC lidera el proyecto europeo Electromet, que investiga nuevos sistemas de electro-reducción directa de CO₂ para producir metano renovable, y participa en iniciativas de captura y conversión de CO₂ en combustibles renovables como el metanol o en materiales carbonatados para la construcción.