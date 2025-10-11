El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto González, director general de Cabify en España, en Santander. DM

Alberto González

Director general de Cabify en España
«Con Santander ya asentado, queremos entrar en municipios próximos y costeros»

El responsable acudió esta semana a Cantabria para firmar un acuerdo con el Racing y repasa junto a El Diario Montañés los retos y oportunidades de la movilidad urbana

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Cabify aterrizó en Santander con cinco vehículos años atrás, una situación que nada tiene que ver con la actual, pues en la capital cántabra la ... compañía VTC encuentra unos amplios márgenes de crecimiento. Como referencia, ha cerrado el tercer trimestre del año con una subida en la facturación superior al 50% en relación a 2024 y rebasará en el ejercicio actual la barrera de los 100.000 nuevos usuarios registrados en Cantabria. Durante la etapa veraniega, más de 200.000 usuarios utilizaron la aplicación en la región, con el aeropuerto consolidado como tercer destino con más estimaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

