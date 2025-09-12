Seg Automotive, Sidenor y Gullón, entre las 39 entidades reconocidas por el Miteco

En el centro, el director de la fábrica de Seg Automotive, Iñaki Calvo, recoge el reconocimiento de manos de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) este jueves celebró el acto de presentación de resultados del Plan de Recuperación (PRTR). Un evento institucional en el que se quiso aprovechar para otorgar 39 reconocimientos a entidades que han destacado en su ejecución, y entre ellos estaban Seg Automotive y Sidenor, con implantación en Cantabria, además de Gullón, con un fuerte vínculo a la región al emplear a más de 700 cántabros.

En el encuentro, que tuvo lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, se hizo balance del despliegue de inversiones públicas orientadas a la transición ecológica que se han realizado y se reconoció a los mejores proyectos. Entre ellos el de Seg Automotive, distingido por la innovación tecnológica que supone su proyecto para el diseño y el desarrollo de los correspondientes procesos de fabricación de un motor eléctrico para bicicletas eléctricas (e-Bikes). El director de la fábrica situada en Treto, Iñaki Calvo, agradeció el reconocimiento «al esfuerzo que hemos realizado los últimos años para convertirnos en una fábrica de movilidad 100% eléctrica sostenible y digital, creando así empleo altamente cualificado y reduciendo la dependencia de otras regiones».

Por su parte, Sidenor Aceros Especiales S.L fue otra de las protagonistas de la noche y tuvo mención por la innovación, mediante el proyecto que ha traído consigo el desarrollo de nuevos procesos de valorización de escorias optimizadas y sostenibles, para fabricación de hormigones y mezclas bituminosas destinados a aplicaciones de alto valor añadido. Mientras que el reconocimiento de Gullón ensalza su contribución al abordaje e integración de varias líneas de actuación del Miteco, mediante su proyecto que garantiza la recuperación de los desperdicios alimentarios para poder volver a introducir los mismos en el sistema de producción, así como su vinculación con la vertebración del territorio.

En el caso de Seg Automotive, que es la única cántabra de las reconocidas en el acto, inició hace algunos años un proceso de transformación a través de la Innovación tecnológica, con el objetivo de mejorar la competitividad, reducir la dependencia con otras regiones y crear puestos de trabajo especializados en procesos productivos electrónicos de alto valor añadido.

Algunos de los proyectos e inversiones más destacados de los últimos años y que ya están en serie, están relacionados con los vehículos híbridos de 48V y con la movilidad 100% eléctrica de vehículos ligeros: Unidades de Control de Vehículo (VCU) para motocicletas eléctricas, sistema propulsión eléctrica para vehículos de tres y cuatro ruedas y motores para bicicletas eléctricas (e-bike).

Uno de los proyectos más importantes y de mayor inversión, ha sido la fabricación del inversor de 48V 'in house', para lo que han sido necesarias inversiones en una 'sala limpia' de montaje de componentes electrónicos, así como un esfuerzo en la transformación digital de los procesos productivos, abordando retos como la ciberseguridad, trazabilidad, industria 4.0, etc.

Actualmente la empresa SEG Automotive se encuentra en procesos de oferta y cotización de algunos nuevos proyectos para vehículos de alta tensión (High Voltage), para los que, de resultar adquiridos, se necesitarían nuevas inversiones.