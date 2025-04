La siniestralidad laboral descendió casi un 7% en Cantabria entre enero y febrero

Cantabria registró en los dos primeros meses del año un total de 1.079 accidentes de trabajo con baja, 81 menos que los 1.160 ... que sucedieron en el mismo periodo del año pasado, según los datos publicados por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst). Esto supone un descenso de la siniestralidad laboral del 6,98 por ciento. Del total de accidentes, 961 ocurrieron durante la jornada laboral, de los cuales 949 fueron leves y doce graves. Por otro lado, 118 accidentes sucedieron in itinere, dos de ellos de gravedad.

Por sectores, la industria manufacturera se ha situado un mes más como la actividad con más bajas durante la jornada, con un total de 93, es decir, un 19,96% del total. Por detrás, se sitúa la construcción con 73 (15,67%) y el comercio y la reparación de vehículos con 51 (10,94%). Además, solo en el mes de febrero se produjeron 474 accidentes de trabajo durante la jornada que no conllevaron una baja, de los que 141 fueron sufridos por mujeres y 333 por hombres. En el acumulado anual se contabilizan ya 990 accidentes laborales sin baja.

CC OO pide soluciones

Ante estos datos, Comisiones Obreras ha reclamado al Gobierno regional que tome «medidas urgentes» para que se aborde «de manera seria y rigurosa» la siniestralidad laboral en Cantabria con todos los actores implicados porque consideran desde el sindicato que estas cifras, pese a los descensos registrados tanto en el acumulado del año como en febrero, «son inasumibles». «Es evidente que siguen produciéndose muchos accidentes que podrían haberse evitado con una mejor gestión de la prevención de riesgos en las empresas», valora la secretaria de Salud Laboral del sindicato en Cantabria, Laura Lombilla. Para ella, «las personas trabajadoras están perdiendo la salud y la vida todos los días en nuestro país, y ya es hora de que esto se pare y las cifras no sigan recrudeciéndose». Recuerda la sindicalista que «hace unos pocos días se produjo un accidente mortal en Cartes, en la que un trabajador perdió la vida en el ejercicio de su trabajo. No se puede jugar con la vida de las personas». Dicho incidente ocurrió en el mes de marzo, por lo que no está recogido en esta estadística que se refiere solo a enero y febrero, periodo en el que no ocurrió ningún siniestro mortal.

Lombilla considera que «hay que atajar de una vez por todas los problemas estructurales de la prevención en Cantabria y que, de forma conjunta y con responsabilidad, se aborde una cuestión que pone en juego la vida y la salud de las personas trabajadoras». Para ello, ve necesario que se refuerce el control de las condiciones de trabajo así como más recursos técnicos y humanos. Además, considera que «tampoco se puede olvidar la formación en materia preventiva», tanto de los trabajadores como de los responsables de velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguros, que evitaría que los empleados «asuman riesgos innecesarios».

«Exigimos a las empresas que cumplan con su responsabilidad. Los accidentes no son producto de la casualidad y las empresas deberían preocuparse más por la siniestralidad y por las causas del absentismo que por destacar cuántos trabajadores faltan a su trabajo por baja médica», concluye la secretaria de Salud Laboral.

Entre los principales factores que incrementan la siniestralidad, el sindicato apunta a la falta de personal y la intensificación del trabajo, lo que provoca fatiga, estrés y mayor exposición a riesgos. Por ello, aboga por la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, «lo que no sólo mejoraría la conciliación, sino que también reduciría una parte de los accidentes».