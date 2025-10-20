El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de Sniace, el pasado mayo, con la estructura de los antiguos edificios industriales. Alberto Aja

Sniace ultima la retirada de residuos y queda a expensas del Gobierno

Los concursales preparan el desamiantado del edificio de Poliamida, a la par que aguardan que el Ejecutivo les dé el 'ok' a los análisis remitidos

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, explicó hace justo una semana en el Parlamento autonómico que RIC Energy prevé empezar la obra para ... levantar una fábrica de hidrógeno y combustible de aviación en los terrenos de Sniace en 2027, en concreto el 1 de mayo. Un horizonte aproximado de 18 meses que, para que sea factible, debe aglutinar aún numerosos factores. El principal embotellamiento, más allá de las exigencias energéticas, técnicas y financieras del proyecto a futuro, pasa por cerrar el capítulo que refiere al pasado, el del sello definitivo a la liquidación de la antigua papelera cotizada con complejo industrial en Torrelavega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    La Cuadrona espera su transformación
  4. 4

    El 5% de los trabajadores de Cantabria aglutina el 40% de las bajas por incapacidad temporal
  5. 5

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  6. 6

    Ojos de salmón con queso crema
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    «El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sniace ultima la retirada de residuos y queda a expensas del Gobierno

Sniace ultima la retirada de residuos y queda a expensas del Gobierno