Sodercán busca cinco startups para representar a Cantabria en la feria Valencia Digital Summit El Gobierno de Cantabria quiere llevar a este escaparate empresas de base tecnológica para dar a conocer los desarrollos que se están realizando en la comunidad en un evento de alcance europeo

Héctor Ruiz Santander Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:06

Los próximos 22 y 23 de octubre la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acogerá la feria de innovación y emprendimiento Valencia Digital Summit, un evento tecnológico de referencia en Europa en el que Cantabria también estará presente. Concretamente, Sodercán ha lanzado una convocatoria para que cinco empresas de la región puedan unirse y tengan la posibilidad de participar en su puesto y llevar así al evento ejemplos de avances que está aportando Cantabria en tecnología.

El evento que tendrá lugar en Valencia es un escaparate al que acuden empresas, corporaciones e inversores. Para participar en ella, la Consejería de Industria, Empleo e Innovación de Cantabria, a través de Sodercán, ha lanzado una convocatoria específica dirigida a startups para que puedan participar junto al resto de entidades que conforman Tech Fablab. En dicho proyecto la región colabora junto a otras cinco comunidades autónomas (Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja) para la creación de redes de emprendimiento digital en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

La convocatoria de Cantabria está dirigida a empresas innovadoras de base tecnológica, con inicio de actividad a partir de enero de 2017. La adjudicación de plazas se realizará por prelación temporal según la fecha de envío de la solicitud a través del Gestor de Ayudas de Sodercán. El plazo para hacerlo estará abierto desde este jueves hasta el 12 de septiembre.

La convocatoria también está dirigida a autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, con proyectos que estén válidamente constituidos en el momento de presentación de la solicitud y tengan domicilio social, fiscal y centro de trabajo en Cantabria. Además, deben cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: que su actividad se encuentre enmarcada en los ecosistemas prioritarios RIS3 Cantabria; que se desarrolle en los sectores de media y alta tecnología y TIC; que haya sido beneficiaria de ayudas, financiación o asesoramiento de alguno de los programas de Sodercán.