La subida salarial media pactada en convenio en Cantabria sube al 2,8% en julio, por encima del IPC En los siete primeros meses del año se firmaron en Cantabria 58 pactos laborales de este tipo que afectan a 7.840 empresas y 71.643 trabajadores.

Los salarios pactados en convenio subieron en Cantabria de media un 2,8% en julio, superando ligeramente el 2,5% de mayo, y el IPC adelantado del séptimo mes del año, cuya tasa interanual se situó en el 2,7%. No obstante este ritmo de crecimiento de las retribuciones está yendo más lento que el que se registra en todo el país.

Según la estadística de negociación colectiva que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el incremento en la región está por debajo de la media nacional del 3,46%. En los siete primeros meses del año se firmaron en Cantabria 58 convenios que afectan a 7.840 empresas y 71.643 trabajadores.

De ellos, 38 son convenios de empresa, con 5.343 afectados, y una subida salarial media pactada del 3,53%; mientras que los otros 20 son de ámbito superior a la empresa, con 66.300 trabajadores, y una subida pactada del 2,81%.

Datos nacionales

En España, los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,46% en julio, superando el 3,39% de junio y el IPC adelantado del séptimo mes del año. Con este aumento salarial medio de julio, se encadenan ya 12 meses consecutivos de incrementos superiores al 3%.

El incremento salarial medio recogido en los convenios registrados en julio (3,46%) está más o menos en línea con las directrices marcadas por CC OO, UGT, CEOE y Cepyme en el V Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC).

En concreto, este acuerdo recomienda subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

La mayor parte de los convenios registrados hasta julio en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores aunque tengan efectos en 2025.

En concreto, en los seis primeros meses del año se registraron un total de 2.753 convenios colectivos con efectos económicos en 2025, de los que sólo 360 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 4,29%, casi el doble que la inflación adelantada de junio. El resto de convenios, 2.393, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio del 3,3%.

En total, los 2.753 convenios registrados al finalizar el séptimo mes del año daban amparo a más de 8,6 millones de trabajadores.