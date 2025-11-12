El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una manifestación de afectados por el IRPH. R. C.

El Supremo falla a favor de la banca sobre la transparencia de las hipotecas de IRPH

Los tribunales tendrán que evaluar caso a caso si las entidades financieras proporcionaron al «consumidor medio» información clara sobre el índice

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

Importante victoria para la banca en dos sentencias del Tribunal Supremo en torno a los casos de hipotecas ligadas al IRPH, que suman años de ... conflicto judicial por la posible falta de transparencia aplicada por las entidades a la hora de comercializar estos préstamos. El Alto Tribunal ha decidido estimar el recurso de casación interpuesto por Kutxabank contra una sentencia de 2017 derivada de este caso y, a su vez, desestimar otro interpuesto en febrero de 2021 en la Audiencia Provincial de Girona por dos afectados por estas hipotecas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  2. 2

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  3. 3 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  4. 4

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  5. 5

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  6. 6

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
  7. 7

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  8. 8

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  9. 9

    Turismo lanza la campaña « Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas
  10. 10

    La gripe aviar dispara el precio de los huevos y la docena ya cuesta un euro más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Supremo falla a favor de la banca sobre la transparencia de las hipotecas de IRPH

El Supremo falla a favor de la banca sobre la transparencia de las hipotecas de IRPH