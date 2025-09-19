Alberto Martínez Lebeña, director de Mutua Montañesa, Premio Directivo del Año de la APD

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha acordado por unanimidad conceder el Premio Directivo del Año a Alberto Martínez Lebeña, director gerente ... de Mutua Montañesa. El galardón se entregará el próximo jueves, 25 de septiembre, en el Hotel Chiqui de Santander.

El premio, que cumple su tercera edición, tiene como objetivo reconocer a un profesional que haya destacado por su buena gestión al frente de una empresa o de un departamento específico de ella. Esta definición entronca perfectamente con la etapa de Martínez Lebeña al frente de Mutua Montañesa, donde está llevando a cabo una profunda transformación sustentada no sólo en la calidad asistencial de los trabajadores de Cantabria, sino igualmente por la implementación de las últimas tecnologías disponibles tanto para los tratamientos rehabilitadores como para la optimización del día a día en la organización.

El jurado del galardón, además de estar compuesto por el Consejo Rector de la APD, igualmente cuenta con representantes de las empresas colaboradoras y patrocinadoras, EDP Redes y Sodercán. El Diario Montañés también participa en la iniciativa.

Martínez Lebeña relevó el 1 de septiembre de 2021 a Rafael Fonseca en la Dirección General de Mutua Montañesa tras la jubilación de este último. Natural de Santander, es Ingeniero de Telecomunicaciones graduado en la Universidad de Cantabria. Cuenta a su vez con formación superior en el ámbito empresarial con un MBA (Máster in Business Administration) por la Eseune Business School, además de poseer formación y conocimientos en Big Data, Data Analytics y Commodity training.

Con trayectoria laboral en empresas de renombre como la consultora Accenture y la multinacional de telecomunicaciones Ericsson, aterrizó en Mutua Montañesa en pleno proyecto de transformación digital después de 19 años como director regional de Asturias y Cantabria de la compañía alemana Siemens, en la que su principal función, además de la supervisión, era la de Account Manager.

Según sus palabras en el momento del nombramiento: «Quiero aportar mi experiencia de gestión, sumándome a un equipo de excelentes profesionales, con el objetivo de convertir a la Mutua Montañesa en la entidad de referencia en el sector. Un reto en mi carrera profesional, con el propósito claro que nos mueve en la Mutua: vocación de servicio y contribución a la mejora de la sociedad en la que vivimos».

En 2024 la Mutua prestó protección a 210.000 trabajadores a través de una red de 33.125 empresas afiliadas. Con unos ingresos de 210 millones, después de la prestación de todos sus servicios y el cumplimiento de obligaciones, Mutua Montañesa devolverá en 2025 a la Tesorería de la Seguridad Social 1,3 millones, contribuyendo al sostenimiento del Sistema Público, como corresponde a su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro, recordó recientemente la compañía. Esto supone un reintegro total de 25 millones en los últimos cinco años.