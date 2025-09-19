El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto Martínez Lebeña, en el Hospital que Mutua Montañesa tiene en la Avenida del Faro, en Santander. Daniel Pedriza

Alberto Martínez Lebeña, director de Mutua Montañesa, Premio Directivo del Año de la APD

El galardón se entregará el próximo jueves, 25 de septiembre, en el Hotel Chiqui

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:00

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha acordado por unanimidad conceder el Premio Directivo del Año a Alberto Martínez Lebeña, director gerente ... de Mutua Montañesa. El galardón se entregará el próximo jueves, 25 de septiembre, en el Hotel Chiqui de Santander.

