Ana Botín, única cántabra entre las 100 mujeres más influyentes de España según Forbes

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, es la única cántabra que aparece en la lista de 100 mujeres más influyentes de España, según Forbes. ... La empresaria santanderina figura en una clasificación elaborada por orden alfabético y donde la prestigiosa revista ha incluido perfiles de todos los tipos, desde la propia Reina Letizia o la Princesa Leonor, a las artistas Aitana, Alaska, Luz Casal o Rosalía.

Son sólo unos nombres, a los que también se añaden las deportistas Aitana Bonmatí o María Pérez; la vicepresidenta María Jesús Montero; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un total de cien perfiles donde también tienen un hueco Penélope Cruz, Ester Expósito, Marta Ortega y Ana Rosa Quintana, entre otras.

También con cierta relación con Cantabria, Forbes incluye a Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón desde 2019 y que lidera la compañía a nivel nacional e internacional. En las fábricas de Aguilar de Campoo trabajan más de 700 personas procedentes de Cantabria.

Forbes asimismo destaca otras «mujeres que importan» fuera de este centenar. Entre ellas figura Susana Rodríguez, consejera delegada de Cantabria Labs, compañía farmacéutica con origen en Cantabria e instalaciones en Villaescusa. La organización cerró el ejercicio 2024 con un crecimiento del 11% y facturando 394 millones, así como con una clara vocación expansiva.