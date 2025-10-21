El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ana Botín, en la Junta de Accionistas del Santander el pasado abril. Enrique Cidoncha

Ana Botín, única cántabra entre las 100 mujeres más influyentes de España según Forbes

En la lista también aparece Lourdes Gullón, presidenta desde 2019 de Galletas Gullón; y se hace una mención a Susana Rodríguez, CEO de Cantabria Labs

J. Lastra

Martes, 21 de octubre 2025, 19:10

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, es la única cántabra que aparece en la lista de 100 mujeres más influyentes de España, según Forbes. ... La empresaria santanderina figura en una clasificación elaborada por orden alfabético y donde la prestigiosa revista ha incluido perfiles de todos los tipos, desde la propia Reina Letizia o la Princesa Leonor, a las artistas Aitana, Alaska, Luz Casal o Rosalía.

