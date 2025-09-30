El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Talgo registra unas pérdidas de 65,7 millones de euros tras renegociar su contrato en Alemania

El fabricante ferroviario acuerda un recorte del volumen de entregas a Deutsche Bahn ante sus limitaciones en la capacidad de producción

Ana Barandiaran

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:29

Talgo ha presentado hoy sus cuentas del primer semestre, que recogen unas pérdidas de 65,7 millones de euros frente al beneficio neto de 14, ... 6 millones de igual periodo del año anterior. Estes números rojos se deben, entre otras razones, a que se ha renegociado el contrato para suministar 79 trenes a la 'renfe alemana', Deutsche Bahn, ante las limitaciones de su capacidad industrial. La publicación de sus resultados se produce cuando aún no se ha cerrado ni la refinanciación de su deuda con la banca ni la toma de control por parte del consorcio liderado por José Antonio Jainaga, pese a que en julio se sentaron las bases para desatascar ambos procesos esos con la entrada del Gobierno central, a través de la Sepi, en la operación de rescate del fabricante ferroviario. No obstante, en la nota se da cuenta de avances en este sentido al haber logrado una nuevo apoyo en la financiación de la mano de CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), dependiente del Ministerio de Economía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  2. 2

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  3. 3

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  4. 4 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  5. 5

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  6. 6

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  7. 7

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  8. 8

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  9. 9 Récord de ganado en la gran feria de San Miguel de Rionansa
  10. 10

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Talgo registra unas pérdidas de 65,7 millones de euros tras renegociar su contrato en Alemania

Talgo registra unas pérdidas de 65,7 millones de euros tras renegociar su contrato en Alemania