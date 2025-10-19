El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Centro de salud de El Alisal, en Santander. Juanjo Santamaría

El 5% de los trabajadores de Cantabria aglutina el 40% de las bajas por incapacidad temporal

El aumento de empleados con dos o más patologías diferentes en un año, más de 9.000 personas en la región, explica parte de la subida del absentismo

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Siniestralidad laboral, prevención, absentismo... Conceptos que, engarzados de manera indisoluble, se han apoderado del discurso de Gobierno y agentes sociales a la hora de analizar ... la realidad laboral de los trabajadores y compañías de Cantabria. Con unos datos de ausencias por incapacidad temporal –contingencias comunes y accidentes de trabajo– que crecen en el caso de las primeras un 60% desde la pandemia, los diferentes actores implicados en la salud en el trabajo tratan de dar vueltas a las causas, y soluciones, para revertir las estadísticas. Como premisa, el 70% de los empleados de Cantabria no cogió bajas en 2024, un amplio porcentaje que igualmente acota sobremanera el origen de los aumentos del absentismo por enfermedad que lamentan la Administración y las propias empresas de la región.

