Accidente laboral en Torrelavega, este año tras hundirse el suelo. Luis Palomeque

Cantabria supera los 1.000 accidentes laborales en septiembre

CC OO define como «inasumible» la situación y reclama más compromiso con la prevención a las empresas de la región

J. Lastra

Martes, 21 de octubre 2025, 13:55

Cantabria superó los 1.000 accidentes laborales en septiembre. Unas cifras que Comisiones Obreras (CC OO) tildó de «inasumibles» por lo que reclamó más compromiso ... empresarial para reducir la siniestralidad. En concreto, el desglose estadístico del pasado mes deja 525 accidentes de trabajo con baja en la Comunidad, de los cuales 452 ocurrieron durante la jornada laboral y 73 in itinere. Además, se contabilizaron otros 478 sin baja, lo que eleva a 1.003 el total de incidencias.

