Cantabria supera los 1.000 accidentes laborales en septiembre

Cantabria superó los 1.000 accidentes laborales en septiembre. Unas cifras que Comisiones Obreras (CC OO) tildó de «inasumibles» por lo que reclamó más compromiso ... empresarial para reducir la siniestralidad. En concreto, el desglose estadístico del pasado mes deja 525 accidentes de trabajo con baja en la Comunidad, de los cuales 452 ocurrieron durante la jornada laboral y 73 in itinere. Además, se contabilizaron otros 478 sin baja, lo que eleva a 1.003 el total de incidencias.

Según denunció este martes Laura Lombilla, secretaria de Salud Laboral del sindicato en Cantabria, «las empresas siguen sin tomarse en serio la prevención de riesgos laborales. Los números se mantienen prácticamente inamovibles con pequeños descensos o incrementos en función del mes del que se hable pero la realidad es persistente: la siniestralidad en Cantabria sigue en niveles inaceptables y evitables», reprochó.

5.099 accidentes con baja acumula la región hasta septiembre.

En cuanto al detalle de los datos, se observa que de los 452 accidentes durante la jornada laboral, 451 fueron leves y uno grave. En el caso de los accidentes in itinere, 71 fueron leves y dos graves, mientras que en el acumulado de 2025 ya se han producido 5.099 accidentes de trabajo con baja en la región. De ellos, 4.491 ocurrieron durante la jornada laboral, de los cuales 29 fueron graves y 2 mortales; mientras que los in itinere suman 608, ocho de los cuales fueron de gravedad.

«Hablamos de miles de personas afectadas, algunas de ellas de forma muy grave, e incluso con consecuencias mortales. Esto no puede seguir ocurriendo sin que haya una reacción firme por parte de la patronal y de las instituciones», subrayó Lombilla.

Reparto sectorial

Por sectores de actividad, la industria manufacturera continúa liderando las cifras de siniestralidad, con 104 accidentes con baja en jornada laboral, lo que representa un 23,01% del total. Le siguen la construcción, con 66 accidentes (14,60%), y el comercio y la reparación de vehículos, con 61 (13,50%).

«Para reducir el número de accidentes es urgente, como ya venimos diciendo, reforzar los recursos destinados a prevención, formación y vigilancia», señaló Lombilla, que hizo hincapié en que «las personas trabajadoras tienen derecho a volver a casa sanas y salvas cada día. No podemos aceptar que trabajar en Cantabria siga siendo, en demasiadas ocasiones, una actividad de riesgo por la falta de compromiso empresarial en prevención», concluyó.