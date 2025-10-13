El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las muertes laborales en Cantabria se reducen a registros no vistos desde hace más de una década

Hasta agosto las cifras oficiales recogen dos fallecidos en su centro de trabajo, un dato que la comunidad no veía desde el año 2012

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Siempre hay excepciones que confirman la regla. Y este 2025, por el momento, lo está siendo. Cantabria se encuentra en máximos de empleo con 244. ... 160 afiliados en agosto, como destacaron de forma reiterada desde el Gobierno, «nunca antes había habido tanta gente trabajando en la región». Sin embargo, aunque ha crecido la masa asalariada, los accidentes mortales en la comunidad están en mínimos. Pese a que el aumento de cotizantes haría esperar un incremento de este tipo de siniestros, la realidad ha sido contraria. Además, curiosamente, después de uno de los peores años que se recuerdan en cuanto a fallecidos en jornada de trabajo, 2024, que cerró con 12 empleados en Cantabria que no regresaron a casa de su puesto de trabajo.

