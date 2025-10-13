Las muertes laborales en Cantabria se reducen a registros no vistos desde hace más de una década

Siempre hay excepciones que confirman la regla. Y este 2025, por el momento, lo está siendo. Cantabria se encuentra en máximos de empleo con 244. ... 160 afiliados en agosto, como destacaron de forma reiterada desde el Gobierno, «nunca antes había habido tanta gente trabajando en la región». Sin embargo, aunque ha crecido la masa asalariada, los accidentes mortales en la comunidad están en mínimos. Pese a que el aumento de cotizantes haría esperar un incremento de este tipo de siniestros, la realidad ha sido contraria. Además, curiosamente, después de uno de los peores años que se recuerdan en cuanto a fallecidos en jornada de trabajo, 2024, que cerró con 12 empleados en Cantabria que no regresaron a casa de su puesto de trabajo.

Precisamente, entre otros motivos, desde los sindicatos achacan a la crisis económica que entre 2011 y 2016, cuando más se notó los estragos en el empleo, descendiera notablemente la accidentalidad en el marco laboral. Hablamos de fechas en las que, de enero a agosto, se contabilizaron en el periodo entre una y seis muertes, considerablemente por debajo de las que se vienen registrando los últimos años, que por estas fechas no han bajado de siete fallecimientos y han alcanzado la decena.

Por eso mismo es tan particular que este año, precisamente en medio de un entorno con las afiliaciones disparadas y yendo a más, los siniestros mortales en el trabajo han descendido. Además, se da la particularidad de que a estas alturas del ejercicio no se ha producido tampoco ningún fallecimiento de un trabajador in itinere, segundo año consecutivo que se alcanza agosto con ese auténtico logro.

Un compromiso que desde CEOE-Cepyme Cantabria insisten en que tienen adquirido. «No es una forma de postureo ni algo cosmético, no es maquillaje empresarial, es un compromiso real para lograr algo mutuamente beneficioso para todos. Ya no es un coste, las empresas lo consideran una inversión», aseguran.

Esta paradójica situación no ha escapado a los sindicatos. «Es cierto que en 2025 se ha reducido significativamente el número de siniestros laborales mortales hasta la menor cifra en estas fechas desde el año 2012 y con una población trabajadora que está en máximos históricos», indican desde UGT. No obstante, esta fotografía está lejos de ser vista con triunfalismo. «Que haya un solo caso de muerte por accidente laboral nos causa una gran preocupación y confirma que existen deficiencias en la implementación y seguimiento de las medidas preventivas», remarca CC OO.

Las organizaciones no se aventuran a afirmar que los guarismos actuales avalen que se haya producido una mejora estructural y consistente en prevención o que, por el contrario, se deban al azar. «Queremos pensar que es fruto de las campañas de prevención y la concienciación, pero la siniestralidad laboral en los ocho meses de 2025 ha descendido respecto a un 2024 especialmente duro, lo que hace que la comparativa resulte confusa», dicen en USO, que aunque recalcan igualmente que «una sola muerte laboral ya es un drama» valoran positivamente que «no se ha registrado ninguna víctima in itinere, una lacra del pasado eficazmente combatida».

Valoración Los sindicatos no se aventuran a asegurar que haya habido una mejora en materia de prevención

No obstante, ese hito en lo que supone a los desplazamientos, para Comisiones Obreras «no puede desviar la atención de que, dentro del entorno laboral, la siniestralidad sigue siendo un problema grave», por lo que reclama que las empresas prioricen la seguridad de sus trabajadores con una política activa de prevención que no solo cumpla con la normativa básica, sino que busque la mejora continua».

Los dos fallecimientos oficiales contabilizados hasta agosto corresponden a hombres, el primero vinculado a la construcción y el segundo al sector servicios (un transportista que falleció durante su jornada laboral, pero no en accidente). El recuento no recoge al extra que perdió la vida en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas porque se produjo en septiembre y la empresa tiene sede en Madrid. Mas allá de los siniestros con fallecimiento, hasta dicho mes oficialmente se habían contabilizado en la región 4.000 sucesos con baja médica, 25 de ellos graves (22% menos que en las mismas fechas del pasado ejercicio) y el resto leve (también se reducen un 6%).