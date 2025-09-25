El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los edificios de la Universidad Pontificia de Comillas que están pendientes de rehabilitación, donde se desarrolló el rodaje. Javier Rosendo

Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas

El hombre, que padecía párkinson, se tropezó en unas escaleras en la zona no rehabilitada de la Pontificia, que estaba acondicionada para la grabación, y murió tres días después en Valdecilla

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Ocurrió el pasado día 1 de septiembre, en el rodaje de la última película de Los Javis, que ha estado grabándose durante este mes en ... Comillas. Enrique García García, de 78 años y residente en La Hayuela (Udías), era un figurante contratado por la empresa Los Esquiadores AIE que se encontraba en los alrededores del set cuando se tropezó por unas escaleras y sufrió varios golpes, entre ellos un fuerte traumatismo craneoencefálico que terminó por causarle la muerte tres días después en el hospital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  3. 3 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  6. 6

    Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja
  7. 7

    El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora
  8. 8

    Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente
  9. 9

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  10. 10 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas

Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas