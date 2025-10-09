El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos trabajadores fichan al entrar a su empresa. R. C.

Las empresas tendrán que aplicar en tiempo récord el nuevo registro de jornada digital y con cada pausa detallada

Díaz saca a consulta el borrador de real decreto que entrará en vigor veinte días después de su publicación y que extiende esta obligación a las familias con empleadas del hogar

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:06

Comenta

La revancha de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por el naufragio en el Congreso de la reducción de la jornada laboral, su medida estrella, gana ... enteros. En tiempo récord, en poco menos de un mes, saca toda su artillería para imponer, por la vía de la urgencia, a las empresas un registro de jornada digital, fiable, exhaustivo, con toda una serie de obligaciones nuevas que incluyen detallar infinidad de datos (personales y laborales), así como que sea de acceso inmediato por la inspección de trabajo y por los representantes de los trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  2. 2

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  3. 3

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  4. 4 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  5. 5

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  6. 6 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  7. 7 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  8. 8

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  9. 9

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  10. 10

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las empresas tendrán que aplicar en tiempo récord el nuevo registro de jornada digital y con cada pausa detallada

Las empresas tendrán que aplicar en tiempo récord el nuevo registro de jornada digital y con cada pausa detallada