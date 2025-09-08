Fundación La Caixa y el Fondo Social Europeo destinan 404.000 euros a emplear jóvenes vulnerables en Cantabria La Fundación Diagrama coordinará la iniciativa, enfocada a ofrecer una formación alineada con las demandas del mercado laboral

La Fundación La Caixa y el Fondo Social Europeo destinarán más de 404.000 euros a un proyecto de empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad en Cantabria, desarrollado por la Fundación Diagrama.

Se trata de uno de los 52 proyectos de entidades sociales seleccionados por la Fundación La Caixa a través de la convocatoria 'Más Empleo Joven' a los que dirigen unos 27 millones de euros cofinanciados con el Fondo Social Europeo Plus.

Como organismo intermedio del fondo europeo, la Fundación impulsa esta convocatoria con el objetivo de «fomentar la empleabilidad juvenil mediante el desarrollo de itinerarios de formación acreditada», según informó este lunes en un comunicado.

La iniciativa, financiada con 19,1 millones de la Unión Europea y 8,3 millones de la Fundación, está dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan itinerarios formativos para jóvenes de entre 16 y 29 años.

Estos jóvenes deben ser beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tener un nivel de estudios inferior a bachillerato o a un grado superior de formación profesional, o no tener estudios.

Los itinerarios formativos deben tener un enfoque «eminentemente práctico y estar estrechamente alineados con las demandas del mercado laboral y del tejido empresarial» para reforzar las competencias clave para acceder a un empleo estable y de calidad.

El subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, apostó por «acompañar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en su camino hacia un futuro mejor».

«A través de esta convocatoria reforzamos el compromiso de nuestros programas con la inserción laboral juvenil y la igualdad de oportunidades», defendió el responsable de la fundación bancaria.