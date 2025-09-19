El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, acompañado por la directora general de Función Pública, María Isabel Borrás, la secretaria de Estado de función Pública, Clara Mapelli Marchena. EP

El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración

Se le prohibirá acceder a otro puesto público en seis meses para frenar el encadenamiento de contratos, según el plan presentado por Óscar López para reducir la temporalidad

José A. González

José A. González

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:35

El Gobierno se pone las pilas y pretende limitar más el tiempo que los interinos pueden ocupar una vacante de empleo público tras el fracaso ... cosechado en su lucha contra la temporalidad en la Administración Pública, que se mantiene en el entorno del 30% -muy lejos del 8% prometido-, a diferencia de lo que ha ocurrido en el sector privado, que ha reducido su tasa a mínimos del 15% con la entrada en vigor de la reforma laboral. Esto ya ha tenido consecuencias directas puesto que la Comisión Europea bloqueó el pasado julio el pago de 626,61 millones de euros de los fondos europeos por incumplir con «uno de los hitos clave»: introducir medidas eficaces para reducir el empleo temporal.

