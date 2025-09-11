La justicia obliga a Cantur a abonar el complemento de antigüedad a toda la plantilla CC OO estima que cumplir la sentencia supondrá a las arcas públicas entre 600.000 y 800.000 euros

H. R. Santander Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:15

Toda la plantilla de la Sociedad Regional de Promoción Turística (Cantur) recibirá complemento de antigüedad. Así lo determina una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que obliga a la empresa pública a abonar este complemento a todos sus trabajadores, según ha dado a conocer hoy CCOO que advierte que su cumplimiento supondrá a las arcas públicas una cuantía que oscila entre los 600.000 y los 800.000 euros.

De esta forma, la Sala de lo Social del TSJC declara la nulidad parcial del artículo 20 del convenio de Cantur porque excluye del derecho a percibir el complemento personal de antigüedad a los trabajadores que ingresaron en la empresa después del 31 de diciembre de 2003. «Resulta reprochable desde la perspectiva del derecho a la igualdad que el convenio colectivo mantenga el premio de antigüedad para los contratados y lo suprima para los que ingresen a partir de una determinada fecha, sin incluir compensaciones específicas para dichos trabajadores», indica la resolución.

A juicio del TSJC, la normativa convencional impugnada es «ilícita por vulnerar el derecho a la igualdad de trato de los trabajadores de la empresa» sin que «la consecuente nulidad pueda considerarse subsanada porque la misma se haya venido aplicando pacíficamente durante más de veinte años sin generar litigiosidad alguna durante tan dilatado periodo».

Según señala la resolución judicial, «no existen elementos de juicio que permitan justificar el trato peyorativo que reciben los trabajadores ingresados a partir de 2003, a los que el tiempo de antigüedad en la empresa no les comporta ningún beneficio retributivo adicional». Así la sentencia, contra la que cabe recurso de casación, revoca la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Santander, recurrida por CC OO, que entendía que «no existe la doble escala salarial».

Guillermo Villegas, delegado de CC OO en Cantur, ha valorado «muy positivamente» el fallo que, a su juicio, «pone fin a una injusticia que llevaba más de 20 años enquistada». «Esto es una victoria de la igualdad y del sentido común. Ahora reclamaremos a Cantur que aplique de forma inmediata esta resolución y abone a toda la plantilla el complemento de antigüedad en igualdad de condiciones», ha advertido.

