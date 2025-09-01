Las matriculaciones de vehículos en Cantabria aumentan un 20,7% hasta agosto Es la segunda comunidad con más crecimiento en lo que va de año, solo por detrás de Valencia

H. R. Santander Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:51

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Cantabria suman hasta agosto las 5.657 unidades, lo que supone un incremento del 20,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el dato acumulado del año de la región es superior al 14,6% de la media del país y es el segundo más alto de las comunidades autónomas, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (51,5%).

De esta forma, el pasado mes se matricularon 730 turismos en la región, lo que supone un 35,9% más que en el mismo mes de 2024, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados este lunes. Además, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros alcanzaron en Cantabria las 90 unidades, lo que supone un alza del 45,2% respecto a agosto de 2024. Y en lo que va de año crecieron un 9%, hasta las 668.

Por otra parte, Cantabria registró hasta agosto 2.473 matriculaciones de vehículos híbridos y 1.166 de electrificados, que crecen respecto al mismo periodo de 2024. Concretamente, las matriculaciones de vehículos híbridos repuntaron un 26,04% interanual en el acumulado y un 54,29% en agosto respecto al mismo mes del año pasado, con 324 unidades. En el primer caso están por debajo de la media nacional y en el segundo por encima, con 28,69% y 19,62%, respectivamente.

Las matriculaciones de vehículos electrificados aumentaron un 163,21% en el acumulado y un 302,38% interanual en agosto, con 169. Las subidas son superiores a las del conjunto del país del 97,77% y del 163,34%, respectivamente.

Nacional

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron las 61.315 unidades en agosto, lo que equivale a un incremento del 17,19% respecto al mismo mes de 2024, aunque supone el menor registro mensual en lo que va de año, fruto del parón propio del verano.

Asimismo, en el acumulado del año se registraron un total de 769.452 vehículos vendidos, lo que representa un incremento del 14,6% respecto al mismo período del año anterior. A pesar del periodo estival y de vacaciones, las ventas se han vuelto a situar en cifras positivas, marcadas principalmente por el buen comportamiento del mercado de turismos electrificados, que ha supuesto la cuarta parte de las ventas totales.

Si bien la cifra hasta agosto de 2025 es un 14,6% mejor que la del año pasado, esta es todavía un 12,9% inferior a 2019, periodo previo a la pandemia.

Por canales, los clientes particulares adquirieron 35.578 turismos y todoterrenos en agosto, un 16,1% más en términos interanuales, mientras que las empresas matricularon 24.019 unidades en el octavo mes del año (+22%). De su lado, las firmas de 'rent a car' adquirieron 1.718 unidades en el mercado nacional en julio, lo que supone una caída del 13,7% en valores interanuales.

En el sumatorio de lo que va de año, el canal de particulares creció un 19,1% en matriculaciones, hasta las 343.133 unidades, mientras que el de empresas lo hizo un 12%, hasta las 259.304 unidades. Los 'rent a car', por su parte, matricularon 167.015 turismos, lo que significa un 10% más interanual.