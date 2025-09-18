Más de la mitad de las nuevas ofertas de empleo en Cantabria solicitan FP El crecimiento de estos perfiles contrasta con la caída de las ofertas destinadas a titulados universitarios, que descienden hasta el 21,40%

La Formación Profesional (FP) se consolida como la opción educativa más demandada por las empresas en Cantabria. Según el último informe de Infoempleo y Adecco, en 2024 un 51,82% de las ofertas de trabajo que requieren un nivel de formación específico en la región están dirigidas a titulados de FP, lo que supone un aumento de 11,54 puntos respecto al año anterior.

El crecimiento de estos perfiles contrasta con la caída de las ofertas destinadas a titulados universitarios, que descienden hasta el 21,40% tras perder más de ocho puntos en un año. Dentro de la FP, los ciclos de Grado Superior son los que más han incrementado su presencia en el mercado laboral cántabro, alcanzando el 33,85% de las vacantes, lo que supone 12,13 puntos más que en 2023. Por el contrario, los ciclos de Grado Medio retroceden seis décimas y se sitúan en el 17,97%.

Los sectores con mayor demanda de profesionales de FP en Cantabria son la tecnología, la energía y la industria manufacturera, ámbitos directamente vinculados con los cambios productivos y las nuevas necesidades del tejido empresarial regional.

A nivel nacional, la tendencia también es positiva: la FP ya es requerida actualmente en casi la mitad de las nuevas vacantes publicadas, confirmándose como la titulación más valorada por las compañías para dar respuesta a los retos del mercado laboral actual.

La tendencia se alinea con el escenario nacional, donde la FP se consolida como la titulación más requerida en casi la mitad de las nuevas vacantes. «La FP aporta competencias técnicas, digitales y transversales clave para un mercado en transformación», explica Julia Carpio, directora de Servicio de Adecco.

Por su parte, Teresa Tomás, CEO de Infoempleo, destaca que los titulados de FP se integran con rapidez en los procesos productivos, especialmente en sectores estratégicos para Cantabria como la tecnología, la energía y la industria manufacturera.