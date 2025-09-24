La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos» Los delegados reprochan que las centrales nacionales de UGT y CC OO dejaron de informar a los territorios cuando trasladaron sus reparos a la negociación

Jesús Lastra Santander Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:03

La plantilla de DIGI en Cantabria está llevando a cabo una huelga de tres jornadas -martes, miércoles y jueves- por la firma de un nuevo convenio que aglutina a todas las delegaciones del país y que consideran lesivo para los empleados.

Los trabajadores, que en la región se dividen entre instaladores (DIGI Telecom) y el personal de las tiendas (Salesforce), se han concentrado este miércoles frente a las sedes de UGT y CC OO para denunciar la pérdida de derechos con el nuevo documento laboral y, a su vez, reprochar lo que entienden que ha sido una negociación que no cuenta con el respaldo de la plantilla. «Empeora claramente nuestros derechos», lamentan.

Según explican los delegados cántabros de DIGI Telecom, adscritos a UGT, hasta 2025 su actividad quedaba regulada por el convenio siderometalúrgico. La empresa inició una negociación con CC OO y UGT a nivel nacional para alumbrar un convenio que unificara los diferentes convenios que la compañía tenía por comunidades. Sin embargo, los delegados territoriales empezaron a mostrar su rechazo a los planteamientos, al entender que se empeoraban sus condiciones laborales.

Ahí llegó, según los afectados, el problema, pues critican que se les dejó de informar del estado de las negociaciones a nivel nacional. Incluso los manifestantes este miércoles en Santander trasladan que ni la votación para pronunciarse sobre el convenio ni el correspondiente recuento se ha hecho de la forma habitual y que no hay registros sólidos.

Tal es así que se han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo en Cantabria por supuesta vulneración de derechos sindicales. La problemática no se circunscribe a Cantabria, puesto que de forma simultánea los trabajadores están en huelga en País Vasco y A Coruña.