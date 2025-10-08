Randstad prevé 1.600 contrataciones en Cantabria por el 'viernes negro'

Randstad prevé que el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday' generarán 1.600 contrataciones en Cantabria, un volumen que supondrá una bajada del 3,6% ... respecto a los 1.660 contratos que se firmaron el año pasado. Estas cifras hacen referencia a firmas de nuevos contratos para el sector del comercio y de logística y transporte para estas fechas.

La compañía señala que estas fechas, que en los últimos años se han consolidado como auténticos hitos del consumo gracias a sus ofertas y promociones, impulsan a numerosas empresas a reforzar sus plantillas para hacer frente al aumento de la demanda. Para llevar a cabo estas previsiones, Randstad ha tenido en cuenta los sectores de comercio y logística y transporte, directamente relacionados con el incremento de la actividad durante este periodo.

«Aunque este año el volumen de contrataciones desciende respecto a la campaña pasada en Cantabria, el 'Black Friday' sigue siendo un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte. La menor capacidad de gasto de las familias tras años de aumentos de precios y el efecto de la reforma laboral —que ha reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes— explican esta ligera caída. En cualquier caso, esta campaña continúa marcando el inicio de la temporada navideña y supone una oportunidad esencial para dinamizar el empleo y la actividad económica en nuestro país», señala Jesús Fernández Lima, director regional de Trabajo Temporal de la zona Norte en Randstad.

A nivel nacional, Randstad prevé alrededor de 110.830 contrataciones en España, una cifra muy similar a la alcanzada en 2024 (110.795).

Por sectores, el 59,3% de los contratos del país se firmarán en transporte y logística, concretamente más de 65.700. Esta cifra supone un descenso del 6,8% respecto al año pasado. Por otro lado, el comercio representará el 40,7% del total, alcanzando alrededor de 45.100 empleos, lo que supone un crecimiento del 12,1% en comparación con 2024.