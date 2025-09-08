El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo (i) y Pepe Álvarez, respectivamente. Efe

Los sindicatos se manifestarán frente al Congreso el día clave para la reducción de la jornada

«Esto va a ser como una pesadilla», advierten a los grupos políticos, a los que acusan de «secuestrar» la voluntad popular si tumban el debate de esta medida que afecta a 12 millones de trabajadores

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:21

Los sindicatos cogen nuevo protagonismo en la batalla para reducir la jornada laboral que se dirimirá en este miércoles en el Congreso, cuando se votan ... las enmiendas a la totalidad que pueden tumbar la ley estrella de Yolanda Díaz y volver a la casilla de salida de una medida que recortaría el horario de unos 12 millones de trabajadores. Por eso, ese mismo miércoles UGT y CC OO convocan a los trabajadores a movilizarse, en Madrid frente al Congreso y en la mayor parte de las provincias españolas para que presionar a los diputados y que «a la hora de votar reciban ese calor».

