El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de este sindicato, Pepe Álvarez. Efe

UGT exige una subida del salario mínimo «claramente» por encima de la inflación

Pepe Álvarez anuncia que presentarán un recurso al Constitucional para recurrir la sentencia del Supremo de que los jueces no pueden incrementar la indemnización por despido improcedente

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:14

El salario mínimo interprofesional debe subir «claramente por arriba del coste de la vida»; es decir, por muy por encima de la inflación. Esta será ... la exigencia que llevará UGT a la mesa del diálogo social para negociar la nueva subida del SMI para 2026 cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, les convoque una vez que la comisión de expertos haya publicado sus recomendaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  3. 3

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  4. 4

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  5. 5

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  6. 6

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  7. 7

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  8. 8

    El diseño del aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa vuelve a quedar desierto
  9. 9

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  10. 10

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes UGT exige una subida del salario mínimo «claramente» por encima de la inflación

UGT exige una subida del salario mínimo «claramente» por encima de la inflación