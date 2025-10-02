El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. E. P.

Yolanda Díaz abre una guerra contra Uber: «No nos van a tomar el pelo»

La Inspección de Trabajo aflora a lo largo de este año más de 46.000 falsos autónomos y convierte en indefinidos a 33.000 fijos discontinuos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:19

Tras la victoria contra Glovo, después de años de conflicto y sentencias millonarias, el Gobierno comienza otra guerra contra Uber, la plataforma de VTC y ... de comida a domicilio, para que regularice a sus falsos autónomos. «Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España», advirtió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aseguró que «caerá el peso de la ley ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país».

