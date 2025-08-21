El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Donald Trump y Ursula von der Leyen se estrechan la mano al acordar los aranceles. AFP

La UE cierra el documento que detalla el acuerdo arancelario con EE UU

Washington impondrá un arancel general del 15% a las importaciones europeas, con algunas excepciones como el corcho o los aviones que quedan exentos de tasas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:54

Tres semanas después de que Donald Trump y Ursula von der Leyen se estrecharan la mano en Escocia tras alcanzar el ansiado pacto arancelario, ... ambas potencias dieron este jueves un paso más para evitar la guerra comercial. La Unión Europea (UE) publicó un documento por escrito con los términos del acuerdo que firmaron el 27 de julio, por el que EE UU impondrá un arancel general del 15% a las importaciones europeas y Bruselas se compromete además a comprarle más energía y material militar.

