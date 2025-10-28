CC OO, UGT y CSIF se concentran este jueves en Santander para exigir la descongelación salarial en el sector público Los sindicatos han lanzado una convocatoria de protesta que tendrá lugar a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria.

H. R. Santander Martes, 28 de octubre 2025, 14:16 Comenta Compartir

Los sindicatos CCC OO, UGT y CSIF han convocado una concentración este jueves, 30 de octubre, en Santander, para exigir un nuevo acuerdo que descongele los salarios de los trabajadores públicos y garantizar tanto sus derechos como la calidad de los servicios. La movilización, que se enmarca en el calendario de protestas que inician los tres sindicatos en todo el país, tendrá lugar a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Como han subrayado en rueda de prensa Martín Calonge, secretario general de UGT-Servicios Públicos, Arantxa Cossío, coordinadora del Área Pública de CC OO de Cantabria, y Manuel Garay, presidente autonómico de CSIF Cantabria, «de los servicios públicos depende la garantía de la democracia y del estado de bienestar, y sufren un deterioro progresivo que está provocando situaciones indeseables y de desigualdad», por lo que han animado a la ciudadanía a participar en la movilización.

Los representantes de los tres sindicatos han advertido que «no se está invirtiendo en unos servicios públicos eficaces, eficientes y accesibles, y lo estamos viendo en educación, sanidad o servicios sociales, por ejemplo, y en la indignación social o falta de respuesta ante catástrofes».

En este escenario, las organizaciones sindicales han incidido en que «el Gobierno central y autonómico no están poniendo soluciones y, mientras España muestra el mayor crecimiento económico de Europa, más de 3,5 millones de empleados públicos tienen sus salarios congelados y ven cómo, además, se privatizan servicios esenciales, como estamos viendo con Santa Clotilde o el transporte sanitario».

En Cantabria, los datos de empleados del sector público ascienden hasta unas 35.000 personas entre personal del Estado, autonómico o del sector local, «y este recorte afecta a todos los cuerpos, a quienes repercute, además, el envejecimiento que sufre la Administración, con una tasa de interinidad que no baja del 30% y la pérdida de calidad del servicio público porque no se cubren todas las bajas al no contratar lo suficiente».

Mientras está previsto que el IPC alcance el 3% para finales de 2025, CC OO, UGT y CSIF han asegurado que «los trabajadores públicos apenas hemos tenido una subida del 0,5%» y han apuntado que, mientras, «vemos, día a día, cómo las negociaciones en el sector privado alcanzan subidas salariales del 3,7%, o del 2,8% para las pensiones contributivas, parte esencial de lo público».