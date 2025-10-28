El vehículo chino mira de nuevo al norte de España para instalar sus fábricas

Europa vive una relación amor-odio con Asia y más en concreto con el gigante oriental China. Mientras que para determinados segmentos, tales como el ... ámbito siderúrgico, Bruselas despliega medidas defensivas en forma de aranceles y salvaguardas para proteger a la industria continental de las importaciones foráneas provenientes del este, en el campo de la inversión la UE abre todas las puertas posibles para facilitar el desembarco de proyectos millonarios entre sus países miembro.

Un ejemplo es el de la industria de la automoción, donde China ha dado una vuelta al mercado con sus vehículos eléctricos. De hecho, diversas marcas vuelven a mirar al Viejo Continente para instalar fábricas. Más en concreto, en el norte de España.

Según informó días atrás la agencia 'Reuters', el fabricante de automóviles número uno de China, BYD, considera a España como su principal candidato para una tercera planta de coches para asumir la demanda del mercado europeo. Este proyecto daría continuidad en el continente a las iniciativas pensadas en Hungría y Turquía.

BYD (Build Your Dreams) disputa a Tesla el liderazgo mundial en el segmento del vehículo eléctrico. Con una nueva factoría de ensamblaje que sopesa para España confía en poder sortear las barreras proteccionistas impulsadas desde la Comisión. De hecho, representantes de la organización ya visitaron en 2023 Gijón como potencial destino inversor, aunque finalmente este primer proyecto se marchó a Hungría.

No es la única empresa china con intereses en el norte de España. También ha vuelto a calentarse el interés de SAIC, fabricante de la marca MG. En su caso ya ha mantenido contactos con Galicia.

El de SAIC es un tema más relacionado igualmente con Cantabria. No en vano, 'Expansión' detalló en julio de 2024 que el Ejecutivo regional, al igual que otras comunidades, se había postulado en caso de que MG finalmente se decante por España para enclavar su primera instalación productiva en el Viejo Continente

SAIC Motor Corporation Limited es un gigante en China. Solo en septiembre entregó un total de 440.000 vehículos, un 40,4% más interanual y un 21% más frente a agosto. Es una empresa estatal con una decena de marcas y 'joint ventures' con fabricantes como Volkswagen o General Motors, aunque fuera de las fronteras asiáticas es más conocida por ser la propietaria de las marcas de origen británico MG y Maxus, recordó días atrás 'La Nueva España'.

Proximidad a Reino Unido

Una de las ventajas de España es su localización más próxima y mejor comunicada por barco con Reino Unido, un mercado clave para MG debido a su origen británico. En el caso de Cantabria, este país es uno de sus destinos históricos de exportación e importación, con el Puerto de Santander como palanca estratégica y con unas relaciones totalmente asentadas gracias a la actividad de Brittany Ferries.

El Gobierno cántabro lleva tiempo sondeando diferentes posibilidades para terrenos como La Pasiega. Un suelo que ya tiene una gran reserva de superficie, según avanzó este mes el consejero de Industria, Eduardo Arasti, aunque sin desvelar el nombre de la compañía interesada en asentarse en Parbayón.

A partir de ahí, también entra en juego la compatibilidad de actividades. Varios gestores inmobiliarios están pendientes de conocer qué empresa se instalaría en La Pasiega para comprobar cuáles de sus potenciales proyectos y clientes podrían asentarse en las parcelas colindantes. Por ejemplo, una actividad química condicionaría los posibles negocios próximos.