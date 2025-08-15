Los vehículos chinos ya representan más de un 13% del mercado en Cantabria Hasta julio se han vendido en la región 670 coches de marcas del gigante asiático, mientras que en el primer semestre de 2022 sólo totalizaron 13

Héctor Ruiz Santander Viernes, 15 de agosto 2025, 07:45

Los concesionarios de los que más coches salen actualmente en Cantabria son de Toyota, Dacia y Seat, marcas que son viejas conocidas de las carreteras de la región. Sin embargo, el parque automovilístico de la comunidad se está alterando a pasos agigantados con la irrupción de otras de origen chino que están desbancando a las tradicionales. Hablamos de MG, BYD, Omoda o, entre otras, Jaecoo, que representan un auténtico boom y han pasado de no verse en Cantabria a copar ya más del 13% de las matriculaciones de la región en lo que llevamos de año. Todo un auge que se ha visto impulsado por la oferta que brindan los fabricantes del gigante asiático con precios agresivos, modelos bien equipados y una ofensiva eléctrica que está desafiando a la industria europea en su propio terreno.

Los datos (facilitados por la asociación de concesionarios Faconauto) hablan por sí solos. Del residual porcentaje que suponía la venta de vehículos chinos en Cantabria durante el primer semestre de 2022, cuando solo se registraron 13 matriculaciones, se ha alcanzado ya un volumen de 670 coches de esta procedencia en lo que llevamos de 2025. Es decir, su venta se ha multiplicado por más de 50 veces. Una auténtica explosión en ventas sin precedentes que plasma la transformación profunda que se está viviendo tanto en la región como en el resto de España y que pone en serio riesgo la hegemonía europea y japonesa.

Intrusión de los vehículos chinos en el mercado del automóvil de Cantabria Desde enero hasta julio de 2025, en Cantabria se han vendido en total 670 vehículos de marcas chinas sobre un total de 4.927 matriculaciones, lo que representa aproximadamente 13,6 % del mercado en lo que va de año. Total de vehículos vendidos en julio Total de vehículos Total de vehículos chinos 1.000 790 800 600 400 160 200 Nombres de las marcas que tienen mercado de venta en Cantabria y sus cifras del mes de julio Ebro 49 Jaecoo XPENG 3 11 MG 39 DFSK Leapmotor 1 7 BYD 24 EVO SWM 0 5 Omoda 18 Dongfeng LIVAN 0 3 1 de cada 5 coches vendidos en Cantabria en julio era de marca china. Top marcas vendidas entre enero y julio 2025 en la región 1 Toyota 480 2 Dacia 407 3 Seat 364 4 Renault 296 Kia 280 5 6 Peugeot 222 7 Hyundai 221 8 MG 213 9 Citroen 210 10 Volkswagen 202

Para más detalles, en lo que llevamos de año, las matriculaciones generales en Cantabria se han incrementado cerca de un 18% con respecto al pasado ejercicio y las marcas chinas han visto incrementar sus ventas casi al mismo ritmo, con un crecimiento de más de un 13%. De esta forma, en el acumulado de 2025 hasta julio se contabilizan un total de 4.927 ventas de nuevos vehículos, de los cuales 670 son de fabricación china.

Como ocurre en gran parte del mercado nacional, este crecimiento se explica, en gran parte, por la contundente penetración de MG, que es la marca china más popular en Cantabria (igual que en muchas otras comunidades) entre otros factores debido a su red de concesionarios en expansión. No en vano, hablamos de una compañía que con sus 213 unidades vendidas de enero a julio en Cantabria ha escalado posiciones hasta ocupar el octavo puesto en el ranking de marcas en la región. Sin embargo, aún no ha conseguido desbancar a gigantes como Toyota (que este año suma en Cantabria 480 ventas); Dacia (407); Seat (364); Renault (296); Kia (280); Peugeot (222) y Hyundai (221).

Junto a MG, las otras marcas que están consiguiendo rentabilizar la popularidad de las marcas del gigante asiático son EBRO (131); BYD (116); Omoda (85) y Jaecoo (58), que han conseguido un desembarco fulgurante. Mientras otras como DFSK (20), EVO (19), Dongfeng (12)Xpeng (8) Leapmotor (5) SWM (2) y Livan (1) se llevan una parte de la tarta más residual. Eso en relación al acumulado anual, pero si entramos más en detalle sólo en julio MG totaliza 39 ventas y BYD 24 de las 124 compras de marcas chinas que se registraron el pasado mes en Cantabria, cuando uno de cada cinco vehículos matriculados en la comunidad fueron de dicho país.

De esta forma, los chinos han conseguido una presencia que ni siquiera lograron antes con su llegada los fabricantes coreanos y japoneses. Un auge que se sustenta en la combinación de una producción a gran escala, el respaldo en forma de subvenciones del Gobierno chino y una decidida apuesta por la electrificación, que les ha permitido posicionarse con fuerza en uno de los segmentos más dinámicos y diferenciales del mercado.