Las ventas de la industria mejoran en Cantabria un 1,7% en agosto El sector servicios por su parte también experimentó una subida del 2,7% con respecto al mismo mes del año pasado

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:53

Tanto la cifra de negocios de la industria como de servicios en Cantabria aumentaron en agosto con respecto al mismo mes del año pasado. En concreto, un 1,7% en el caso del sector secundario y un 2,7% en el terciario, frente a una media nacional que desciende un 2,6% y sube un 2,8% respectivamente. Así lo ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso del sector industrial, Cantabria fue la quinta comunidad donde más crecieron las ventas del sector, tras Extremadura (+6,5%), Madrid (+6,2%), Baleares (+5,3%) y La Rioja (2,6%), mientras que en el lado contrario se sitúan Andalucía, País Vasco y Galicia con las caídas más grandes de un 7,8%, 7,6% y un 6,6%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,4% en Cantabria, 2,2 puntos de diferencia con la media nacional (0,2%) y el tercer mayor incremento de todas las comunidades, solo superado por Baleares (9,8%) y Madrid (4,9%).

Mientras que en el sector servicios, Baleares (+8,3%), Canarias (+6,2%) y Madrid (+5,2%) fueron las que registraron mayores subidas en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Comunitat Valenciana, y Extremadura con las caídas más grandes de un 2,6%, 0,9%, y un 0,8%, respectivamente. En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,9% en Cantabria, 0,4 puntos menos que la media nacional (4,3%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,3% en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior, la misma que la media nacional. La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía que registró una caída del 0,31%. En el acumulado hasta agosto, el empleo en el sector creció un 1,7% en Cantabria, el quinto mayor incremento de las comunidades y tres décimas más que en España (1,4%).