Las ventas de vehículos de segunda mano en Cantabria crecen un 2,8% en 2025

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano en Cantabria acumulan un crecimiento del 2,8% en los primeros nueve meses del año con ... un total de 17.987 unidades, pese a un descenso del 1,3% en septiembre (2.044 vehículos), según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Esta evolución en Cantabria refleja la tendencia nacional, donde por cada vehículo nuevo se venden 1,9 usados.

El crecimiento de Cantabria en el acumulado del año es, porcentualmente, el noveno más intenso por comunidades autónomas, si bien está 2,4 puntos por debajo del incremento a nivel nacional (5,2%).

Mayores subidas que Cantabria en los nueve primeros meses fueron las registradas en Madrid (18,3%); Comunidad Valenciana (8,2%); Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha, las tres con un incremento del 4,3%; Andalucía (3,5%); Canarias y Murcia (3,4%).

En septiembre las ventas regionales bajaron un 1,3%, frente al incremento del 7,2% a nivel nacional.