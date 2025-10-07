El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Feria de vehículo de ocasión celebrada en 2024 en Torrelavega. Luis Palomeque

Las ventas de vehículos de segunda mano en Cantabria crecen un 2,8% en 2025

El incremento hasta septiembre es el noveno del país y casi la mitad que la media nacional

J. L.

Martes, 7 de octubre 2025, 17:10

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano en Cantabria acumulan un crecimiento del 2,8% en los primeros nueve meses del año con ... un total de 17.987 unidades, pese a un descenso del 1,3% en septiembre (2.044 vehículos), según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

