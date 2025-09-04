El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Feria del vehículo de ocasión en Torrelavega, en 2024. Roberto Ruiz

Las ventas de vehículos usados bajan un 3,6% en Cantabria en agosto

Las operaciones regionales acumuladas en 2025 avanzan un 1,9% frente al 4,7% nacional

J. L.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:14

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano cayeron un 3,6% en agosto en Cantabria en comparación con el mismo mes del año ... pasado, hasta las 1.642 unidades, según datos de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (Ganvam) y la patronal de los concesionarios, Faconauto.

