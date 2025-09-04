Las ventas de vehículos usados bajan un 3,6% en Cantabria en agosto

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano cayeron un 3,6% en agosto en Cantabria en comparación con el mismo mes del año ... pasado, hasta las 1.642 unidades, según datos de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (Ganvam) y la patronal de los concesionarios, Faconauto.

Sin embargo, en lo que va de ejercicio, las operaciones acumulan en la región una subida del 1,9%, hasta las 15.723, inferior a la media estatal, del 4,7%, donde hubo 52.242 unidades transferidas.

Y en comparación con 2023, las ventas de turismos de segunda mano cayeron un 2,5% en agosto en Cantabria pero subieron un 6% en el acumulado de los ocho primeros meses del año.

Si se tienen en cuenta todos los vehículos usados, la venta en la región desciende un 4,3%, en concreto un 3,6% los turismos y un 8,1% las furgonetas, según Ancove. Entre ambos, hacen un total de 1.904 automóviles, de los que 262 son comerciales.

En los ocho primeros meses del año se comercializaron, de acuerdo con Ancove, un 2,6% más de vehículos que en el mismo periodo de hace un año en la Comunidad; en total 18.529, de los que 15.723 fueron turismos (+1,9%) y 2.806 furgonetas (+7%). En el conjunto nacional, las ventas crecen un 4,7% en todos los vehículos: el 4,7% los turismos y el 4,5%, las furgonetas.

En todo el país, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión registraron un descenso en el mes de agosto del 0,7%, con un total de 144.228 unidades. El acumulado sube un 4,7% hasta las 1.411.616 unidades.