«Está por ver si el refuerzo del Gobierno de Cantabria en I+D+i tiene resultados» El Colegio de Economistas ha presentado un informe que apunta a que en 2023 la inversión en innovación de la comunidad estaba muy por debajo de lo que le corresponde por PIB, empleo y población

Héctor Ruiz Santander Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:36 Comenta Compartir

«La conjunción de decisiones que se toman y no se toman es el resultado de cómo estamos». Lo ha dicho David Cantarero Prieto, catedrático de Economía Aplicada de la UC, este jueves en la presentación del informe sobre la I+D+i en Cantabria desarrollado por el Colegio de Economistas de la comunidad. Y la situación en la que está la región, según el dosier desarrollado, es que existe margen de mejora. Concretamente, según señalan los expertos, en 2023 la inversión total en I+D+i y en TIC supuso apenas un 9,1%, frente al 19,6% del conjunto del país y al porcentaje aún mayor de las regiones más avanzadas.

Los guarismos aportados aún van más allá, porque según los datos de gasto en I+D interna por habitante en 2023 Cantabria se sitúa en 273,1 euros, una cifra por debajo de la media española y muy lejos de las regiones líderes como Madrid, Cataluña y el País Vasco, que superan ampliamente los 600 y hasta los 800 euros por habitante. El desfase no es solo relativo, sino también estructural.

El peso de la comunidad en el conjunto del país ronda el 1,2% del PIB nacional, además representa el 1,3% del empleo total del país y el 1,2% de la población. Sin embargo, cuando se trata de gasto en I+D empresarial, su aportación apenas alcanza el 0,5% del total nacional. Es decir, la inversión en innovación está muy por debajo de lo que correspondería a su tamaño económico y demográfico.

Sin embargo, los datos en los que se basa el informe presentado son de hace dos años. El propio Cantarero ha deslizado que «está por ver ahora si el refuerzo que se ha realizado en la innovación se plasma en los resultados». El propio consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha participado en la presentación de este jueves para defender la gestión que está realizando el Ejecutivo cántabro en esta materia y ha destacado que el equipo de Gobierno ha incrementado el presupuesto al pasar de una financiación pública para I+D+i de 38 millones de euros en 2023 a 79 millones de euros en 2025, «multiplicando la financiación pública en investigación, desarrollo e innovación».

La jornada

Aún con ese refuerzo en la financiación, que «seguramente va a mejorar la situación porque estamos analizando los datos de 2023», el encargado de presentar el informe insiste en la necesidad que tiene Cantabria de promover acciones que retengan el talento, fomenten el espíritu emprendedor, favorezcan la colaboración entre entidades, quiten carga burocrática y permitan una mejor transferencia del conocimiento de la investigación al mundo empresarial.

Asimismo, justifica el incremento de ayudas para el tejido empresarial en este sentido porque «está demostrado que más de la mitad de esa inversión revierte a las cargas públicas en forma de impuestos». «El liderazgo institucional debe pasar de renovar y actualizar a ser disruptivo», ha apuntado Cantarero, que también recalca que una de las principales oportunidades de Cantabria ahora mismo está en gestionar su turismo e impulsarlo como un destino «smart».

En la jornada también han participado el presidente del Colegio Oficial de Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado de la Universidad de Cantabria, Luigi dell'Olio. La clausura ha corrido a cargo del Consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros.

El programa también contó con una mesa de debate en la que participaron la directora del Centro Tecnológico CTC, Beatriz Sancristóbal; el director de Innovación de Cantabria Labs, Luis Nieto; la cofundadora de Retail EScool, Mónica San José; y el director de I+D+i de Ascensores IMEM, Vicente Pacheco De Las Cuevas. El panel de expertos entre otras cuestiones ha abordado cuáles son las complicaciones de las empresas para invertir más en innovación, entre ellas han citado «desconocimiento de oportunidades», «falta de información», «necesidad de financiación», «más facilidades con la administración» y «más acompañamiento».

Temas

Santander

Innovación