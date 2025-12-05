El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de Stop Desahucios, el pasado mayo. R. C.

Los desahucios por impago de hipoteca suben otro 20% en el tercer trimestre

Cuatro de cada diez corresponden a préstamos firmados antes de 2006, en pleno debate sobre la extensión de la moratoria que vence a final de año y protege a unas 60.000 familias

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:26

Comenta

La moratoria en los desahucios a familias vulnerables -que vence a final de año- no ha impedido que el número de ejecuciones siga creciendo en ... España por la imposibilidad de muchas familias -no solo las de menores rentas- de hacer frente al pago de la hipoteca. Entre julio y agosto de este año, las estadísticas registraron 2.066 ejecuciones hipotecarias sobre la vivienda habitual de personas físicas, según el INE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  2. 2

    País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander
  3. 3

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  4. 4 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  5. 5 Camargo aplaza las actividades del encendido navideño hasta el sábado por el mal tiempo
  6. 6

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  7. 7 Vicente Mediavilla vuelve a Santander como magistrado del Contencioso Nº1
  8. 8

    La tarjeta única de transporte llega «con dudas»
  9. 9

    La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa
  10. 10

    La huelga médica tras el puente y en plena ola de gripe pondrá en jaque a toda la red sanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los desahucios por impago de hipoteca suben otro 20% en el tercer trimestre

Los desahucios por impago de hipoteca suben otro 20% en el tercer trimestre