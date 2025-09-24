El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro López, presidente del Frob. EP

El Estado apenas recupera el 12% de las ayudas a la banca por la crisis de 2008

El Frob defiende su participación en CaixaBank por los jugosos dividendos y la buena evolución en Bolsa de la entidad

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:52

El coste del rescate bancario sigue arrojando cifras desalentadoras en cuanto a la capacidad del Estado para recuperar las ayudas con las que se salvó ... al sector durante la crisis. El presidente del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (Frob), Álvaro López Barceló, detalló este miércoles que de los 58.600 millones que se dieron al sector, se han recuperado 6.922 millones de euros, tan solo un 11,8% del total.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  5. 5

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  6. 6 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  7. 7 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  8. 8

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  9. 9

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  10. 10

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Estado apenas recupera el 12% de las ayudas a la banca por la crisis de 2008

El Estado apenas recupera el 12% de las ayudas a la banca por la crisis de 2008