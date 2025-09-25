El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

EFE

La Eurocámara pide abaratar las hipotecas a los jóvenes que compren su primera vivienda

La Comisión de Vivienda plantea incentivos, como la exención de impuestos, para adelantar la edad de emancipación de los jóvenes europeos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:36

El acceso a la vivienda y la tardía emancipación de los jóvenes es una de las mayores preocupaciones de las instituciones europeas. Prueba de ello ... es que en su segundo mandato, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha incluido en su gabinete a un comisario de Vivienda, el danés Dan Jorgensen. Además, este jueves el Parlamento Europeo ha pedido medidas concretas como abaratar las hipotecas para los jóvenes y una exención de impuestos en la compra de la primera vivienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

