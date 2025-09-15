El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

El Gobierno vuelve a situar la vivienda en el foco de la legislatura, en un momento en el que acceder a un alquiler o a ... una hipoteca se ha convertido en misión casi imposible con precios disparados que ya superan los niveles de la burbuja inmobiliaria. En este escenario, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluirá una nueva ayuda para el alquiler con derecho a compra que estará dotada con 30.000 euros por persona, destinada a los más jóvenes y solo para las viviendas de protección oficial.

«Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola», avanzó el presidente del Gobierno durante su intervención en una reunión del grupo parlamentario socialista.

En concreto, la cantidad se destinará al pago de la renta antes de la compra, implicando así un pago por adelantado de la futura compraventa, permitiendo al inquilino ahorrar para adquirir la vivienda en propiedad.

«Al tratarse de una vivienda protegida con carácter permanente, su precio está tasado y no podrá ser fijado libremente por el vendedor», marizan desde el Gobierno. Eso quiere decir que, si en el futuro se quiere vender esa vivienda, el propietario tendría que hacerlo a un precio tasado y a una persona que cumpla los mismos requisitos que el anterior. «De este modo blindamos las viviendas pagadas con recursos estatales frente a la especulación», añaden.

Poco más se sabe de la letra pequeña de esta propuesta que podría suponer un serio desembolso para las arcas públicas. Por eso, fuentes consultadas anticipan que habrá numerosas limitaciones en la medida. Para empezar, la ayuda solo iría destinada a las personas que vivan en casas de protección oficial.

En todo caso, la ayuda anunciada supone recuperar un incentivo que dejó de estar presente en los planes estatales de vivienda desde 2013. Antes, sí se contemplaban subvenciones públicas para promover la vivienda de protección oficial en ese régimen de alquiler con opción a compra que básicamente implica que un inquilino pueda descontarse las rentas palabras del precio de venta, si se ejercía ese derecho.

Algunas comunidades autónomas también han presentado estos años medidas como incentivos fiscales para esta fórmula. La comunidad de Madrid, sin ir más lejos, tiene previsto resucitar la fórmula para la vivienda protegida, después de eliminarla hace ocho meses ante un giro del mercado que provocó, entre otras cosas, que en algunas zonas los precios de las viviendas libres fuese inferior al de las protegidas.

Seguros de impago

A la espera de conocer los detalles de la nueva ayuda anunciada por Sánchez, Moncloa también tiene previsto acelerar otras medidas ya anunciadas en materia de vivienda.

La más inmediata, los seguros contra el impago del alquiler de los jóvenes, que entrarán en vigor durante el actual periodo de sesiones, según adelantó le presidente del Gobierno que también anunció nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para comprar casas en zonas rurales -en municipios de menos de 10.000 habitantes y sin superar el 20% del coste de compra-y el plan de triplicar el presupuesto que se transfiere a las comunidades autónomas en política de vivienda.

En todo caso, el seguro de impago también tiene algunas limitaciones, como que solo podrán acceder los caseros que ciñan sus precios al índice de referencia de precios del Ministerio de Vivienda. Del mismo modo, quien quiera acceder a esta protección del Estado frente a posibles impagos, debe depositar la fianza legal obligatoria del alquiler. «Las rentas a las que se da cobertura es a aquellas cuyo importe mensual no supere el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar que figura en el contrato», añaden desde Moncloa.