Manifestaciones por la vivienda. Efe

El precio de la vivienda se descontrola y rompe los máximos de la burbuja

El metro cuadrado superó en el tercer trimestre del año los 2.153 euros por primera vez en la historia tras un repunte anual del 12%

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

La locura en el mercado de la vivienda reactiva el fantasma de la burbuja inmobiliaria. Por primera vez en la historia los precios de las ... casas en España alcanzaron, de media, los 2.153,4 euros por metro cuadrado tras crecer un 12% anual -y casi un 3% trimestral-, a cierre del tercer trimestre. Nunca antes, ni siquiera en el estallido de la crisis del ladrillo en el país, se habían visto precios en esos niveles.

