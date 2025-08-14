El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

R. C.

La zona euro frena su expansión en plena tensión arancelaria

El PIB del segundo trimestre creció al 0,1% frente al 0,6% de los tres primeros meses de 2025. España se mantiene como motor de la región

C. A.

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:24

La guerra arancelaria empieza a dejarse notar en la economía global. También en la zona euro, que comienza a dar señales de agotamiento con un ... crecimiento del PIB del 0,1% en el segundo trimestre del año -cuando las tensiones comerciales se dispararon- frente al 0,6% que se expandió en los tres primeros meses de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

