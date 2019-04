Casado responsabiliza a Sánchez de «patrocinar la sedición» 01:50 Pablo Casado. / EP El líder del PP consolida su mensaje contra el presidente en una campaña diseñada para intentar revertir las malas expectativas de las encuestas NURIA VEGA Madrid Martes, 16 abril 2019, 14:59

En el quinto día de campaña, el mensaje, si no lo estaba ya, ha quedado consolidado. El candidato de los populares, que aspira y necesita remontar las encuestas, ha hecho de las advertencias sobre Pedro Sánchez el eje de su estrategia para intentar aplacar la fragmentación de la derecha y estimular la concentración del voto bajo las siglas PP. La misión que plantea al electorado es la de expulsar de la Moncloa a un PSOE al que muestra aliado con el independentismo. «Sánchez está no solo no evitando, sino patrocinando la sedición», ha elevado este martes Pablo Casado el contenido de su reproche en el terreno catalán.

Fundamenta su acusación en que el jefe del Ejecutivo «sigue dialogando con estos Torras que le entregan documentos», «pide» a Arnaldo Otegi «apoyo» para los decretos del Gobierno y «no rechaza» indultar a los líderes independentistas procesados en caso de condena. No es el único motivo de reproche que encuentra para reclamar el voto para el PP. Casado ha responsabilizado también a Sánchez de «favorecer» la recesión económica, de no «poner orden» en materia de seguridad», de la posible «desazón» de las víctimas por rechazar el PSOE la prisión permanente revisable y ha advertido al presidente de la «humillación que puede sentir» un afectado por el terrorismo por la supuesta alianza con la izquierda abertzale.

Hace una semana fue más lejos al sostener que el candidato socialista prefiere socios con «manos manchadas de sangre». Dirigentes del PP reconocen que la expresión generó «disgusto» en las filas conservadores y advierten de que seguir empleando «hipérboles» puede lastrar al partido en su intento de atraer al 40% de votantes indecisos. «Frases como esa podrían hacer retroceder a nuestro propio elector», temen.

En la dirección de Génova cuentan con 'trackings' diarios y reconocen la labilidad del voto en las encuestas. Sus sondeos recogen un ligero ascenso para los populares, pero también detectan que los porcentajes dependen del impacto del mensaje del día. Hasta ahora, formatos televisivos como El Hormiguero o Mi casa es la tuya, de Bertín Osborne, de corte más personal, le han funcionado bien. En todo caso, señalan que Vox sube.