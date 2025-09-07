El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los presidentes de Rusia, China y Corea del Norte durante el desfile en Pekín. AFP

China trata de censurar la conversación de Xi y Putin sobre «inmortalidad»

La agencia Reuters se ve obligada a retirar el vídeo después de que la televisión estatal CCTV suspendiera los derechos de emisión

Jaime Santirso

Pekín

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:47

La agencia Reuters se ha visto obligada a retirar el vídeo de la ya famosa conversación en la que el líder chino Xi Jinping y ... su homólogo ruso, Vladímir Putin, hablaban sobre la posibilidad de «alcanzar la inmortalidad», después de que la televisión estatal china CCTV haya suspendido los derechos de emisión.

