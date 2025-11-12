El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Reina Letizia y la primera dama de China, Peng Liyuan, este miércoles en Pekín. AFP

Peng Liyuan, el elegante canto al poder de la primera dama de China

La esposa de Xi Jinping, antes famosa cantante, acompaña este miércoles a la Reina Letizia a un centro de discapacitados dotado con tecnología de vanguardia durante la visita de Estado de los Reyes al gigante asiático

Jaime Santirso

Pekín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

De entre todas las personas que Xi Jinping ha opacado hasta convertirse en el líder chino más poderoso desde Mao Zedong, quizá la primera yazca ... al otro lado del lecho conyugal. A Peng Liyuan, que monopolizaba la fama de ambos cuando se hicieron pareja, le queda hoy el nada magro consuelo de presidir China a su lado como primera dama. Como tal ha saludado estos días la visita de Estado de los Reyes a China, la primera de un monarca español en 18 años y también la primera del reinado de Felipe VI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  2. 2 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  3. 3

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  4. 4

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  5. 5

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  6. 6

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  7. 7

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
  8. 8

    Turismo lanza la campaña « Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas
  9. 9

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  10. 10

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Peng Liyuan, el elegante canto al poder de la primera dama de China

Peng Liyuan, el elegante canto al poder de la primera dama de China